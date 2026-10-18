Pablo dejó pasar una cena romántica con Natalia por 10 mil Plata Cash y a los Granjeros no les gustó nada
El Capataz tuvo la posibilidad de comprar una cena romántica por 10 mil Plata Cash, pero prefirió resguardar el presupuesto semanal
Fernando Lozada se encontraba revisando las compras de Pablo Montero cuando le preguntó sobre si tenía alguna llamada o evento especial para comprar. El cantante reveló que tenía la opción de adquirir una cena romántica por 10 mil Plata Cash, sin embargo, este priorizó el presupuesto y se privó de un momento único con Natalia Alcocer. Los Granjeros no estuvieron muy de acuerdo con su elección.