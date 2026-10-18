Pablo dejó pasar una cena romántica con Natalia por 10 mil Plata Cash y a los Granjeros no les gustó nada

Fernando Lozada se encontraba revisando las compras de Pablo Montero cuando le preguntó sobre si tenía alguna llamada o evento especial para comprar. El cantante reveló que tenía la opción de adquirir una cena romántica por 10 mil Plata Cash, sin embargo, este priorizó el presupuesto y se privó de un momento único con Natalia Alcocer. Los Granjeros no estuvieron muy de acuerdo con su elección.