"¿Tan poca dignidad tienen?": Manelyk CONFRONTA a Kunno y Mono Osuna; así reaccionaron los Granjeros (VIDEO)

Manelyk González no está para nada de acuerdo con la estrategia de su equipo. Tanto Mario “Mono” Osuna como Kunno seguirán apoyando a Mónica Escobedo hasta la Gala de Eliminación, pese a que esta intentó traicionar a la alianza durante La Traición del viernes pasado. Mane, por su parte, cortó toda relación con la comediante y acusó a sus compañeros de “falta de dignidad”.