“No me vuelvas a tocar": Fer Lozada se enoja con Natalia Alcocer en La Granja VIP por una falta de respeto (VIDEO)

En apoyo a la nominación de Kenny en La Granja VIP, Pascal Nadaud y Fernando Lozada pidieron votos luciendo atuendos muy atrevidos y sorprendieron a todas sus compañeras. Sin embargo, Natalia se emocionó de más y tocó el cuerpo de Fer, un gesto que le desagradó, pues aunque sabe que no lo hizo con mala intención, esto puede ser una falta de respeto para su novia y le pidió que no volviera a pasar.