“No me vuelvas a tocar": Fer Lozada se enoja con Natalia Alcocer en La Granja VIP por una falta de respeto (VIDEO)
Lo que empezó como una dinámica divertida en La Granja VIP, desató un conflicto entre Fernando y Natalia, pues él piensa que sobrepasó los límites.
En apoyo a la nominación de Kenny en La Granja VIP, Pascal Nadaud y Fernando Lozada pidieron votos luciendo atuendos muy atrevidos y sorprendieron a todas sus compañeras. Sin embargo, Natalia se emocionó de más y tocó el cuerpo de Fer, un gesto que le desagradó, pues aunque sabe que no lo hizo con mala intención, esto puede ser una falta de respeto para su novia y le pidió que no volviera a pasar.