¡Estan decididos! Julio Camejo y Manelyk revelan a que Granjera le otorgarán sus votos para que salga de La Granja VIP
Una de la Granjeras se encuentra en la mira de Julio Camejo y Manelyk luego de actitudes que tuvo con ambos por lo que recibirá votos por parte de los dos.
Este miércoles 23 de septiembre Manelyk y Julio Camejo han decidido que otorgarán sus votos durante La Asamblea a Ivonne Montero ya que ambos han tenido diferencias con la Granjera. Por otro lado, Camejo expresó que tiene suficientes motivos para hacerlo ya que Montero cometió una falta con un animal entre otras situaciones que no le han parecido correctas a él.