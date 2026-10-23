Estos Granjeros NO piensan rogarle a Fernando Lozada para que los salve en La Granja VIP

En La Granja VIP, Azalia, Kunno y el Mono hablaron sobre la posibilidad de que Fernando Lozada les otorgue la salvación y dejaron clara su postura: no piensan rogarle ni pedirle que los elija. Durante la conversación, coincidieron en que Fernando tendrá que tomar su propia decisión y salvar a quien considere conveniente, sin que ellos tengan que insistirle. Los Granjeros dejaron ver que no están dispuestos a suplicar por una oportunidad para librarse de la nominación. Para ellos, la decisión está en manos de Fernando, quien deberá evaluar a quién quiere beneficiar.

Ahora queda por ver a quién elegirá y si su decisión provocará nuevas tensiones dentro de la competencia.