“Parece regalo mal envuelto": Kim Shantal “disfraza” con moños a Alfredo Adame. ¡Mira el divertido momento!

Kim Shantal celebró sus 30 años en La Granja VIP y recibió varios detalles, como unas hermosas flores. Mientras pensaba qué hacer con los moños de regalo, se le ocurrió usarlos como “disfraz” para Alfredo Adame. Al “Golden Boy” le gustó la idea y, ¡hasta le pidió a Kim que se los guarde para ponérselos en el “Freddy Show”!

