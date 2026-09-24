Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Pascal revela que su propio padre lo denunció y pasó unos días detenido en otro país; esto pasó entre ellos

Dentro de La Granja VIP, Pascal Nadaud ha hablado sobre lo difícil que fue su infancia y durante una emotiva dinámica confesó que su padre lo denunció.

Con voz cortada y a punto de romper en llanto, Pascal Nadaud le contó a los Granjeros que cuando era más joven decidió ir a buscar a su papá al otro lado del mundo, pero fue rechazado y no solo eso, sino que su mismo padre lo denunció ante las autoridades, pero eso fue un parteaguas en su vida que lo cambió por completo.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Pascal Nadaud La Granja VIP Segunda Temporada

Videos