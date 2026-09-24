Pascal revela que su propio padre lo denunció y pasó unos días detenido en otro país; esto pasó entre ellos
Dentro de La Granja VIP, Pascal Nadaud ha hablado sobre lo difícil que fue su infancia y durante una emotiva dinámica confesó que su padre lo denunció.
Con voz cortada y a punto de romper en llanto, Pascal Nadaud le contó a los Granjeros que cuando era más joven decidió ir a buscar a su papá al otro lado del mundo, pero fue rechazado y no solo eso, sino que su mismo padre lo denunció ante las autoridades, pero eso fue un parteaguas en su vida que lo cambió por completo.