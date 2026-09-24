Los granjeros enfrentarán su propia metamorfosis en La Granja VIP: en esto consiste la nueva actividad

Los granjeros de La Granja VIP tendrán que hacer una pausa en medio de la competencia para mirar hacia atrás y reconocer cuánto han cambiado. Durante una nueva actividad, los participantes deberán contar cuál ha sido su propia “metamorfosis” dentro del reality y qué situación o experiencia los hizo crecer durante estas semanas de convivencia. La dinámica busca que cada uno comparta una parte más personal de su historia y explique qué aprendizaje se lleva de esta aventura. Aunque todavía no han comenzado a revelar sus experiencias, las instrucciones ya despertaron expectativa entre los famosos, pues tendrán que recordar momentos que marcaron su paso por la granja y mostrar una faceta diferente ante sus compañeros.