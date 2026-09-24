Los granjeros enfrentarán su propia metamorfosis en La Granja VIP: en esto consiste la nueva actividad
los granjeros tendrán que reconocer qué los hizo crecer
Los granjeros de La Granja VIP tendrán que hacer una pausa en medio de la competencia para mirar hacia atrás y reconocer cuánto han cambiado. Durante una nueva actividad, los participantes deberán contar cuál ha sido su propia “metamorfosis” dentro del reality y qué situación o experiencia los hizo crecer durante estas semanas de convivencia. La dinámica busca que cada uno comparta una parte más personal de su historia y explique qué aprendizaje se lleva de esta aventura. Aunque todavía no han comenzado a revelar sus experiencias, las instrucciones ya despertaron expectativa entre los famosos, pues tendrán que recordar momentos que marcaron su paso por la granja y mostrar una faceta diferente ante sus compañeros.