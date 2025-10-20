La Granja VIP | ¡Preguntas rápidas con Carolina Ross! ¡Carolina Ross responde a preguntas rápidas tras su eliminación de La Granja VIP! Publicado: 20/10/2025 | 🕑 13:19La Granja VIP Compartir Copiar enlace La Granja VIP ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO ¿Sí había química? Sergio Mayer Mori responde CLARO Y CONTUNDENTE sobre qué siente por Carolina Ross La Granja VIP Golpe de suerte o de destino: ¿Equipo Rojo o Equipo Azul Quien se quedara con LA Villa 360 esta noche Exatlón México Muere repentinamente el actor Gustavo Angarita: ¿de qué murió? Famosos El Pueblo Mágico de Hidalgo donde te encontrarás a los hombres más guapos, según la IA Azteca Uno Especiales ¿La recuerdas? Así luce en la actualidad Yanet Guadalupe de Los Papis RA7 Famosos El polémico mensaje de Niurka a Belinda para defender a Lupillo Rivera Famosos Ver más