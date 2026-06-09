Cargo con todo y ya no puedo más | Programa del 9 de junio 2026 de Acércate a Rocío
La depresión de su mamá obligó a Madison a hacerse cargo de su familia, pero ahora podría tomar acciones legales para exigir sus derechos y salir adelante.
Tras una terrible depresión de su mamá, Madison tuvo que hacerse cargo de su familia, pero confiesa que ha sido demasiado. Gloria explica qué la llevó a tomar una fatal decisión que impactaría a Madison, mientras que el ex de Gloria niega ser el padre de su hija. Ahora, la actual pareja de Eduardo se dará cuenta de las responsabilidades que ha decidido ignorar.