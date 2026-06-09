¡No lo esperaba! Se derrumba la mentira y Vianey conoce las irresponsabilidades de su marido

Vianey, esposa de Eduardo, entra a la clínica de emociones para revelar cómo se siente ahora que escucha quién es verdaderamente su esposo. Vianey se siente incómoda y confiesa que ahora desconfía de su marido. Creía conocerlo, él le mostró la cara de un hombre bueno hasta hace poco que Eduardo comenzó con vicios. Vianey cuenta la desagradable experiencia que pasó cuando Madison la fue a buscar para contarle las responsabilidades de Eduardo.