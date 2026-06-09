¡Que lo entienda! Eduardo niega ser padre de Jimena porque nació con una condición
Eduardo ya no quiere que su ex lo busque pues le ha ocasionado problemas con su nueva familia; además, niega ser padre de Jimena porque nació con una condición.
Eduardo ya se cansó de que su ex lo busque para le solucione sus problemas; lo único que ha logrado es que él tenga problemas con su actual esposa. Eduardo está seguro de que Jimena no es hija suya y no lo hará cambiar de opinión, pues en su familia nadie ha tenido esa enfermedad. Sin embargo, la especialista de la clínica de emociones da su punto de vista y trata de orientar a Eduardo para que se haga responsable de Jimena. Eduardo asegura que él trató de echarle ganas con Jimena desde que nació, pero eventualmente no pudo más.