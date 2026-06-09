¡Le dejaron toda la carga! Madison carga con todo por la depresión de su mamá

A Madison le duele ver cómo su mamá se dejó porque no tiene el apoyo del papá de su hermana; si todos estos años han salido adelante con la enfermedad de su hermana, claro que pueden solas. Lo que no le parece es que ahora, la mamá de Madison, quien tiene una fuerte depresión, le ha dejado toda la carga. Rocío consuela a Madison, quien rompe en llanto al verse rebasada por la fuerte carga que lleva. Madison compartirá sensibles declaraciones sobre lo que ha vivido con su familia.