¡Pudo ser fatal! Gloria no vio salida a sus problemas y buscó una terrible solución

Por la desesperación de ver que a su hija se le va la vida y que ella no puede hacer nada, y de ver que a su papá no le importa, Gloria cometió la locura de tratar de quitarse la vida; Gloria estaba tan cegada que no pensó en la carga que le iba a dejar a su hija Madison. Gloria confiesa que siente una carga de cuidar a su familia y trata de explicar por qué nunca pidió manutención al padre de Madison. ¿Gloria decidirá tomar acciones legales por el bien de Madison?