Carlos Trejo Eliminado de La Granja VIP habla sin filtros de los participantes del reality: “Son unos zombies”

Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada y vivió grandes momentos dentro del reality y así fue como reaccionó a todas las anécdotas que dejó en su paso por el programa. El Cazafantasmas habló sobre sucesos misteriosos que notó dentro de las instalaciones y también reveló cuáles Granjeros lo sacaron de sus casillas y quiénes lo hicieron vivir momentos inolvidables.