Carlos Trejo confiesa que NO quería hacer equipo con nadie dentro de La Granja VIP

Carlos Trejo es el tercer eliminado de la Granja VIP y nos cuenta todo sobre su experiencia al convivir con celebridades dentro de una Granja y cómo ha enfrentado los comentarios de los críticos y los participantes, quienes lo llamaron “maceta”. El cazafantasmas quedó satisfecho de lo que dio en el reality, pues jamás fue en contra de su personalidad y demostró lo que en verdad es.