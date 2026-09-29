Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Carlos Trejo confiesa que NO quería hacer equipo con nadie dentro de La Granja VIP

El cazafantasmas tiene un sello personal, usar una tejana; sin embargo, dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, no la llevó y él explica por qué.

Carlos Trejo es el tercer eliminado de la Granja VIP y nos cuenta todo sobre su experiencia al convivir con celebridades dentro de una Granja y cómo ha enfrentado los comentarios de los críticos y los participantes, quienes lo llamaron “maceta”. El cazafantasmas quedó satisfecho de lo que dio en el reality, pues jamás fue en contra de su personalidad y demostró lo que en verdad es.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada

Videos