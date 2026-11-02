La Bebeshita rechaza a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP y él asegura que ya no lo quiere

Un acercamiento que no terminó como Kevyn esperaba ocurrió en La Granja VIP. El granjero intentó aproximarse a La Bebeshita, pero ella no correspondió a su intención y terminó rechazándolo. La reacción de Kevyn no pasó desapercibida, pues después de recibir esta respuesta, expresó que ya no la quiere. El momento dejó ver el distanciamiento entre ambos y abrió interrogantes sobre lo que sucederá con su relación dentro del reality. ¿Será este el final definitivo de su acercamiento o todavía habrá otro capítulo entre ellos?