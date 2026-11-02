“El Mono” Osuna ya no SOPORTA a esta Granjera: “Me está empezando a c4gar”
¿Qué pasó esta semana? Los Granjeros cambiaron su opinión sobre la actriz
La convivencia en La Granja VIP sigue provocando cambios en las relaciones entre los granjeros. Esta vez, Mono Osuna sorprendió al expresar que Ivonne Montero le está empezando a caer mal, una opinión que Kunno también compartió. El creador de contenido reconoció que durante la semana pasada comenzó a sentir cierta molestia hacia la actriz. Las declaraciones llamaron la atención porque ambos dejaron ver que su percepción sobre Ivonne ha cambiado con el paso de los días. ¿Qué ocurrió durante la convivencia para que Mono y Kunno comenzarán a distanciarse de ella?