Carlos Trejo asegura que hay tres “Lloronas”: ¿conoces sus historias?

Carlos Trejo volvió a llevar una conversación de La Granja VIP hacia el terreno paranormal al hablar de una de las leyendas más conocidas de México. Durante la plática, el investigador aseguró que no existe una sola historia relacionada con La Llorona, sino que hay tres versiones o figuras que reciben este nombre.

Trejo compartió este dato con su compañero y despertó su curiosidad al explicar que cada una tendría una historia diferente detrás. La revelación llamó la atención por tratarse de una leyenda que forma parte del imaginario popular mexicano y que suele contarse de distintas maneras dependiendo de la región. Así, el granjero aprovechó la conversación para compartir una versión poco conocida sobre estas apariciones.