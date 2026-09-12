¿Conocías al “Vampiro Fronterizo”? Carlos Trejo cuenta su historia en La Granja VIP

Carlos Trejo llevó una conversación con Kevyn hacia el terreno paranormal al contarle la historia del llamado “Vampiro Fronterizo”. Durante la plática en La Granja VIP, el investigador compartió con su compañero algunos detalles sobre esta inquietante leyenda, despertando su curiosidad.

Trejo habló del personaje como parte de los relatos que ha conocido a lo largo de sus investigaciones y aprovechó el momento para explicarle a Kevyn qué hay detrás de esta historia. La charla llamó la atención debido al particular nombre con el que se conoce al supuesto vampiro y al misterio que rodea su relato. Así, Trejo volvió a compartir uno de sus temas favoritos con sus compañeros dentro del reality.