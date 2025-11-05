El público se impone: Sergio vuelve a ser capataz y un acompañante sorpresa entra a su habitación con 6.5 millones de votos

En La Granja VIP, las sorpresas no descansan y el poder del público nunca había pesado tanto como esta semana. Tras una competencia intensa, Sergio volvió a coronarse como capataz por tercera ocasión, un logro que confirma su estrategia, popularidad y dominio en el reality. Pero esta vez, la decisión más comentada no fue su victoria… sino con quién dormirá en la habitación del capataz.Tal como dicta la dinámica, el público tuvo la última palabra y la respuesta fue contundente: ¡Jawy fue el elegido con casi 6.5 millones de votos!

La votación explotó en plataformas, confirmando que los fans están más encendidos que nunca. La audiencia no solo apoyó a Sergio como líder nuevamente, sino que decidió premiar la conexión, la química y las tensiones que han marcado la convivencia entre ambos.

¿Por qué Jawy fue el elegido?

Los seguidores señalaron varias razones clave:

Dinámica explosiva y divertida entre Sergio y Jawy

Momentos de estrategia y complicidad que han dado de qué hablar

El deseo del público de ver a dos jugadores fuertes compartiendo zona VIP

El factor sorpresa y la expectativa de qué puede detonarse de esta convivencia forzada

El resultado confirma que la audiencia está jugando fuerte y no tiene intención de dejar que los granjeros decidan solos el destino en la granja.

¿Qué se viene ahora en La Granja VIP?

Con Sergio otra vez al mando y Jawy compartiendo habitación, la casa entra en una nueva fase de estrategias, roces, alianzas... y quizá traiciones inesperadas. Si algo ha quedado claro, es que en esta granja nada está escrito y el público está dispuesto a mover las piezas cuando más arde el tablero.

