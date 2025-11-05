Nominación de “El Patrón” en La Granja VIP sorprende a Sergio Mayer Mori: “No era así el plan”

Sergio Mayer Mori metió a "El Patrón" y a César Doroteo al Duelo de Nominación de este martes con un plan en mente: ver a Teo y a Lola Cortés juntos en la zona de riesgo de La Granja VIP... ¡sin embargo, en este duelo la destreza superó a los músculos y fue Alberto del Río quien se quedó con el paliacate amarillo, algo que cambió totalmente los planes del Capataz!

¿Cómo reaccionó Sergio Mayer Mori al triunfo de Teo en La Granja VIP?

A la señal del conductor Adal Ramones, Teo y "El Patrón" con todo y su paliacate de nominado entraron a la sala de La Granja VIP y la sorpresa fue inmediata: "No jueguen, no bromeen", fueron algunos de los primeros comentarios que se escucharon... ¡Lola Cortés gritó de alegría al ver a Teo como el triunfador!

"Claro que sí, estoy feliz (de tener a "El Patrón" en la placa de nominados), yo lo admiro y lo quiero muchísimo", aceptó Lola Cortés... ¡quien no quedó muy satisfecho fue Sergio Mayer Mori, cuya cara de sorpresa dijo más que mil palabras!

"Definitivamente no era así el plan, no por nada negativo, al contrario, creo que era muy positivo que Teo estuviera en la placa de nominados junto con Lolita pero bueno, las cosas fueron como fueron", dijo Sergio con un tono de resignación.

Desde un principio fue obvio que la relación de Teo y Sergio Mayer Mori en La Granja VIP estuvo marcada por las asperezas que, como ves, están lejos de resolverse... ¡ni siquiera cuando los pusieron a dormir juntos en la suite del Capataz su relación mejoró!

Con Lola Cortés y "El Patrón" en la placa de nominados, todavía quedan el Miércoles de Asamblea, el Jueves de Salvación y el Viernes de Traición, ¿cómo crees que quede la lista final de la cuarta semana en La Granja VIP?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP , entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: