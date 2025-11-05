ÚLTIMA HORA: ¿Quién es el SEGUNDO NOMINADO de la semana, después de perder El Duelo?

Tras una acelerada competencia donde puso a prueba su equilibrio, El Patrón se convirtió en el segundo nominado de La Granja VIP, en la cuarta semana de este reality show. Alberto del Río fue vencido por César Doroteo en El Duelo, luego de que ambos fueran seleccionados por Sergio Mayer Mori para competir.

El Patrón es el segundo nominado de la semana en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori, quien es El Capataz en la cuarta semana de La Granja VIP, decidió que serían César Doroteo (granjero) y Alberto del Río (peón) quienes se enfrentarían en El Duelo para definir al segundo nominado.

La competencia duró apenas un par de minutos. Los granjeros tenían que transportar verduras para reagruparlas, y para lograrlo debían caminar entre vigas de equilibrio. En este reto tenían que ser rápidos pero también muy ágiles y hacer uso de su buena memoria; en cuestión de segundos Teo fue quien se destacó, y logró terminar el reto antes que El Patrón.

Minutos antes, cuando fue seleccionado para formar parte de El Duelo, Alberto del Río había mencionado a Teo como uno de los mayores contendientes posibles a enfrentar.

Quiénes son los nominados en la cuarta semana de La Granja VIP

Además de El Patrón, en este martes solamente Lola Cortés está nominada. Ella fue la primera en entrar a la lista en la noche del lunes. A través de El Legado, fue Omahi quien nominó directamente a Lola, con el argumento de que "tal vez necesita sentirse afuera para saber si quiere seguir en La Granja VIP".

El miércoles, después de La Asamblea, se definen dos nominados más; se trata de quienes tengan más votos de sus propios compañeros en el proceso de nominación cara a cara.

Lola Cortés y El Patrón todavía tienen oportunidad de quedar libres de la nominación. Esto podría ocurrir el jueves, si ganan La Salvación, o el viernes, si la persona que haya ganado La Salvación decida sacar a alguno de ellos de la lista.