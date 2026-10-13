¡Otra BATALLA entre Manelyk y Kevyn “Bicolor” Contreras! Esto dijeron las Críticas sobre la actitud de ambos en La Granja VIP
¡Otro round de opiniones! Nuevamente las Críticas de La Granja VIP hablan sobre la nueva batalla que se inicia entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Manelyk
El pleito entre Manelyk y Kevyn “Bicolor” Contreras declaran la guerra en La Granja VIP. Ante las imágenes las Críticas por un lado hablan negativamente por la actitud de Kevyn, ya que todo el tiempo se pone en su papel de víctima, pero Flor Rubio detalla la mala actitud de Mane al colocar latas vacías en la cama del Granjero al dejarlas en el suelo.