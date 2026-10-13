Niurka y Manelyk nuevamente son ENEMIGAS en La Granja VIP; Granjeras continúan y protagonizan otra PELEA en La Gala
¡Los gritos se hacen presentes en La Gala de La Granja VIP! Renace el pleito entre Manelyk y Niurka tras una falta de respeto, pero una de ellas tiene la razón
Parecía que las hostilidades entre Manelyk y Niurka ya se estaban limando, pero ambas Granjeras protagonizaron un fuerte pleito, pero parece que la enemistad nuevamente crece entre ambas ante una falta de respeto de una de ellas en La Granja VIP. Los demás Granjeros son cuestionados sobre la pelea para que den su opinión.