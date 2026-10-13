¡Somos LIOSAS! Críticas de La Granja VIP tienen opiniones contrarias sobre el pleito entre Niurka y Manelyk
Críticas de La Granja VIP hablan sobre el pleito entre Manelyk y Niurka, causando que las diferencias entre las Granjeras crezcan; esto fue lo que comentaron
Mientras Linet Puentes y Flor Rubio concuerdan en que Manelyk está generando el pleito con Niurka, en especial al ser grosera con sus tratos; sin embargo, Ferka asegura que en esta ocasión Mane tiene la razón, dando fuertes comentarios sobre el tema en La Granja VIP.