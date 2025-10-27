La Granja VIP | Sandra Itzel deja un mensaje fuerte y nomina a Lis Vega
Tras su salida, Sandra Itzel deja su legado en La Granja VIP y pone a Lis Vega como primera nominada.
Después de su salida de La Granja VIP, Sandra Itzel no se quedó callada y dejó un mensaje contundente que marca su legado en la competencia. Además, sorprendió al poner a Lis Vega como la primera nominada, generando un enfrentamiento que sigue dando de qué hablar entre los granjeros y espectadores.
