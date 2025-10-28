¿Cuál es tu color favorito? Esto dice de ti ese gusto según la Psicología

El elegir un color sobre otro es algo que se realiza desde edades muy tempranas, incluso hay ciertos colores que se asocian con niños y otros con niñas. Sin embargo, este estudio realizado por la revista Frontiers In Psychology indica que tu color preferido refleja rasgos de tu personalidad muchos más arraigados de lo que muchos piensan. Entonces, estas son las conclusiones de la Psicología en este tema.

Programa 13 enero 2025 Parte 1 | Hablemos de la depresión sonriente [VIDEO] ¿Qué es la depresión sonriente y cómo se puede sobrellevar? El Dr. Román Hernández nos explica qué es la depresión sonriente y cómo se debe tratar.

Te puede interesar - ¿Cuáles son los colores que visten las personas tristes, según la Psicología?

Te puede interesar - ¿Qué significa que las personas vistan el colo negro, según la Psicología?

¿Qué dice la Psicología acerca de lo que refleja mi color favorito?

El estudio mencionado se realizó en 2022 con 850 adultos y así se consiguieron conclusiones bastante relevantes que se explican de manera breve en el siguiente listado.

Azul - Este color refleja generalmente serenidad, equilibrio y confianza.

Este color refleja generalmente serenidad, equilibrio y confianza. Rojo - En este ejemplo se destaca la energía, pasión y competitividad.

En este ejemplo se destaca la energía, pasión y competitividad. Rosa - Mientras tanto, este color arroja sensibilidad y empatía.

Mientras tanto, este color arroja sensibilidad y empatía. Verde - De este lado se entiende que existe la armonía, estabilidad y motivación de logro.

De este lado se entiende que existe la armonía, estabilidad y motivación de logro. Negro o gris - Aquí se entiende que hay mucha introspección y necesidad de control.

Aquí se entiende que hay mucha introspección y necesidad de control. Amarillo - Y finalizando, esta opción refleja optimismo y creatividad.

¿De manera más detenida, que indica la Psicología respecto de mi color favorito?

Otros estudios como los de la University of Rochester (2013), el International Journal of Indian Psychology (2015) y el European Journal of General Medicine (2016) comparten la veracidad de dichas conclusiones. Los que prefieren el verde son ávidos de pensar en superarse todos los días y son gente motivada. Mientras tanto, tonos más apagados como el gris o el negro, son personas con una personalidad más cercana y propensa la depresión y la tristeza. O en el caso de los que prefieren el color rojo, son competitivos y algo violentos en las relaciones interpersonales.

Evidentemente esto no es definitivo con todas las personas, habrá algunas que no reflejan esto de manera literal, sin embargo es un acercamiento bastante real. Además, algo que se comenta es que muchas personas cambian de color favorito con el paso del tiempo. En ese sentido, podría estar asociado a un cambio de personalidad.