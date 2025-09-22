Kim Shantal vs Sandra Itzel: ¿quién sería mejor agricultora en La Granja VIP?

Cuidar un huerto como el de La Granja VIP requiere de habilidades que van más allá de saber sembrar o cuidar de las plantas: con Kim Shantal y Sandra Itzel como las dos únicas granjeras mujeres confirmadas hasta ahora, el panorama luce súper complicado: ¡esto fue lo que la IA opinó!

¿Quién pinta mejor para hacerse cargo del huerto de La Granja VIP, Kim Shantal o Sandra Itzel?

Tanto Kim Shantal como Sandra Itzel ya tienen experiencia en realities, saben trabajar bajo presión y, además, ellas mismas le contaron a TV Azteca que no le temen al trabajo duro del campo con tal de llevarse el jugoso premio final de La Granja VIP... ¡pero claro, una cosa es hablar y otra es ponerse las botas!

Cuando le preguntamos a la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini cuál de ellas dos brillaría como agricultora en La Granja VIP, la respuesta nos dejó helados: ¡todo apunta a que Sandra Itzel tendría más probabilidades de brillar que Kim Shantal al momento de cuidar los cultivos!

La IA nos recordó que un agricultor exitoso necesita tener habilidades como resistencia física, paciencia, atención al detalle, facilidad para trabajar en equipo y ciertas nociones del trabajo en la tierra, cualidades que identifican más a Sandra Itzel ya que, como ella misma nos contó, está familiarizada con la vida del rancho y eso le da cierta ventaja.

Kim Shantal también nos demostró en otros realities que ella se adapta fácil a cualquier entorno y también tiene mucha autodisciplina; sin embargo, el no estar familiarizada con el trabajo campestre puede jugarle en su contra, sobre todo al momento de trabajar con cultivos, lodo y fertilizantes.

Esto, claro, se trata de un mero ejercicio especulativo para encender más aún el debate en el gallinero de La Granja VIP, pero no nos deja de llamar la atención el hecho de que la IA le haya dado el “bastón” de agricultora a Sandra Itzel: ¿hay algo de razón en el algoritmo o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Ya sea como agricultoras, ganaderas o expertas en el cuidado del gallinero, tanto Kim Shantal como Sandra Itzel prometen dar lo mejor de ellas mismas para llegar a la final de La Granja VIP como todas unas campeonas... ¡no te pierdas el estreno de este increíble reality show el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!