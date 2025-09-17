Kim Shantal advirtió un lado animal intenso en La Granja VIP: ¿qué predijo la IA de sus polémicas?

Kim Shantal dejó claro que llega a La Granja VIP a dar show y a no dejarse de nadie , ¿pero qué dijo la inteligencia artificial (IA) de su estancia en este reality de TV Azteca, sí habrá muchos pleitos o Alfredo Adame la va a superar a la hora de los agarrones? ¡Entérate!

¿Cuál será el lado animal de Kim Shantal en La Granja VIP?

En un divertido video en vivo con nuestra host digital Mallezaa, Kim Shantal dejó en claro que su lado animal sí será muy, pero muy intenso: ¡va por durar las 10 semanas en La Granja VIP cueste lo que cueste!

"¿Cómo es mi lado animal? Soy sumamente intensa, soy explosiva, soy ansiosa y soy muy arrebatada, pero todo eso lo voy a convertir en positivo (…) sí, mi lado animal es intenso y furioso”, detalló.

El verdadero carácter de Kim Shantal ante la presión ya salió a la luz hace unos meses, cuando participó en el reality extremo de TV Azteca Tentados por la Fortuna y protagonizó una serie de agarrones con Víctor Ortiz , su más encarnizado rival, que dejó a todos ¡con la boca abierta!

En Tentados por la Fortuna, Kim Shantal no llegó a la final pero sí se consolidó como una participante muy fuerte que nunca dudó en decirle sus verdades a la cara a sus compañeros, por lo que seguramente repetirá la dosis en La Granja VIP... ¡emocionante!

¿Qué dijo la IA de Kim Shantal en La Granja VIP?

La herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini confirmó que, en efecto, se espera que la participación de Kim Shantal en La Granja VIP esté llena de polémicas desde un principio debido a sus antecedentes en los programas de telerrealidad.

Con Alfredo Adame, la IA se aventuró a predecir que protagonizará de 3 a 5 peleas en La Granja VIP , y aunque con Kim Shantal la herramienta no quiso dar un pronóstico exacto sobre sus encontronazos sí dejó claro que los conflictos no harán falta, sobre todo por los antecedentes del “Golden boy”.

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones a la cabeza de nuestro equipo de conductores! Estamos seguros de que el chisme y el contenido estarán a la orden del día en medio de un ambiente campestre.