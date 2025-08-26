¡Se reveló en Hechos con Javier Alatorre! Adal Ramones será el conductor de La Granja VIP
Adal Ramones liderará La Granja VIP, donde los granjeros darán todo por demostrar su potencial.
En el programa Hechos con Javier Alatorre se reveló que Adal Ramones será el conductor de La Granja VIP. El famoso presentador aseguró que este reality será diferente a cualquier otro, donde los participantes, los granjeros, pondrán a prueba su talento y esfuerzo para demostrar de qué están hechos. Sin duda, promete sorpresas, retos y mucha emoción.
