¿Se viene un romance? Natalia revela en qué punto está su relación con Pablo Montero (VIDEO)

Natalia Alcocer tuvo una conversación personal con Mónica Escobedo y allí habló sobre su situación sentimental. “La Vikinga” afirmó sentir cosas por Pablo Montero, a quien lo conoció 20 años atrás, sin embargo, analizará paso a paso cómo seguir con este supuesto “romance”. Además, la influencer afirmó estar sola por elección, aunque esto podría cambiar con el paso de los días en La Granja VIP.