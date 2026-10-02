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¿Se viene un romance? Natalia revela en qué punto está su relación con Pablo Montero (VIDEO)

“La Vikinga” reveló qué siente sobre Pablo Montero y cómo le gustaría que avance la relación

Por: Rodrigo Acuña | DR

Natalia Alcocer tuvo una conversación personal con Mónica Escobedo y allí habló sobre su situación sentimental. “La Vikinga” afirmó sentir cosas por Pablo Montero, a quien lo conoció 20 años atrás, sin embargo, analizará paso a paso cómo seguir con este supuesto “romance”. Además, la influencer afirmó estar sola por elección, aunque esto podría cambiar con el paso de los días en La Granja VIP.

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