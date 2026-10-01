“En cualquier momento nos da la espalda”: el grupo de Niurka pone en DUDA la lealtad de uno de sus aliados
Los integrantes del grupo de Niurka debatieron sobre su estrategia para La Salvación, pero uno de sus aliados decidió no seguir sus indicaciones
El grupo de Niurka Marcos comenzó a debatir la estrategia que llevarán a cabo durante La Salvación de este jueves 1 de octubre. La intención de la alianza es “Echar tierra” a Kunno para que sea bloqueado y así no pueda jugar por salir de la tabla de nominación. Sin embargo, uno de sus aliados se negó a seguir esta indicación, por lo que empezaron a dudar de su lealtad.