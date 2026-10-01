“En cualquier momento nos da la espalda”: el grupo de Niurka pone en DUDA la lealtad de uno de sus aliados

El grupo de Niurka Marcos comenzó a debatir la estrategia que llevarán a cabo durante La Salvación de este jueves 1 de octubre. La intención de la alianza es “Echar tierra” a Kunno para que sea bloqueado y así no pueda jugar por salir de la tabla de nominación. Sin embargo, uno de sus aliados se negó a seguir esta indicación, por lo que empezaron a dudar de su lealtad.