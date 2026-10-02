“De la primera semana vengo cargando eso”: Pimpinela revela qué lo hizo EXPLOTAR contra Manelyk en La Granja VIP

Pimpinela Escarlata tuvo una conversación con Azalia Ojeda mientras realizaba el desayuno para los Granjeros. Allí tocaron el tema de Manelyk González y lo sucedido en la noche de La Salvación, donde el luchador mexicano decidió “echar tierra” a la influencer. Pimpi explicó que su “odio” hacia la “Reina de los Reality Shows” comenzó desde la primera semana con una acción puntual.