inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | Sergio Mayer Mori le dedica una hermosa canción a su hija para recordarle lo valiosa que es

El cantante abrió su corazón con una composición que refleja todo el amor por su pequeña.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

En un gesto lleno de sensibilidad, Sergio Mayer Mori sorprendió al compartir una canción que él mismo compuso especialmente para su hija.
El tema, cargado de letras cálidas y mensajes profundos, busca recordarle lo valiosa que es para él y cuánto la inspira en cada paso de su vida.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×