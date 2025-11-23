La Granja VIP | Sergio Mayer Mori le dedica una hermosa canción a su hija para recordarle lo valiosa que es
El cantante abrió su corazón con una composición que refleja todo el amor por su pequeña.
En un gesto lleno de sensibilidad, Sergio Mayer Mori sorprendió al compartir una canción que él mismo compuso especialmente para su hija.
El tema, cargado de letras cálidas y mensajes profundos, busca recordarle lo valiosa que es para él y cuánto la inspira en cada paso de su vida.
