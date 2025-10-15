inklusion logo Sitio accesible
¡Por fin! Sergio Mayer Mori recibió su guitarra en La Granja VIP

Buenas noticias para Sergio Mayer Mori, ya recibió su guitarra; sin embargo, solo podrá tocarla dentro de la habitación del capataz.

La Granja VIP
Sergio Mayer Mori
