ÚLTIMA HORA: Reportan caída mundial de YouTube, ¿La Granja VIP tuvo qué ver?

Este miércoles 15 de octubre, la plataforma de vídeos más grande de videos en internet se cayó y es que muchos seguidores de La Granja VIP le han atribuido a este reality la falla que hoy se presentó pues millones han seguido la señal por YouTube de manera 24/7, poniendo a prueba la capacidad de esta.

Esta noche será la primera Asamblea, donde podría estar definido el fututo de nuestros granjeros... ¿Quiénes estarán nominados? ¿Será que nos vamos despidiendo de algún integrante?

Las primeras horas han sido muy emocionantes y no es para menos pues este tercer día de actividades los Peones se levantaron con todo a preparar sus desayunos DESDE CERO, siendo que solamente contaban con cuatro huevos, dando inicio a las primeras problemáticas del eje de este reality que puedes seguir por YouTube de manera gratis TODO EL DÍA.

¿Qué ha estado pasando dentro La Granja VIP?

¿Hot-cakes o chilaquiles? ¿Quesadillas? La disputa comenzó desde temprano y Manola Díez ha seguido con sus polémicas decisiones, las cuales parecen no ser del agrado de todo el mundo.

Y es que en estos primeros días no podemos despegar ni un poco la vista de las señales, tanto de YouTube, Disney+ e incluso por Azteca 7, donde cualquier detalle que se vive en La Granja nos hace estar al tanto.

¿Ya se vistió Sergio Mayer Morí? Esperemos que el joven actor se encuentre listo para la Asamblea de esta noche, donde probablemente podremos vivir momentos de tensión...

¿Por qué se cayó YouTube?

La caída global de YouTube fue por unos minutos y para fortuna de millones de usuarios, al parecer la plataforma ya ha vuelto a la normalidad, donde podrán seguir viendo sus contenidos habituales (como La Granja VIP México).

Este error podría deberse a problemas con el servidor de Google, el cuál es de los más usados del mundo o debido a fallas con el enrutamiento global.

Otra anomalía que la plataforma puede presentar es por sus constantes actualizaciones internas, donde pudo haber un error de código, aunque estas fallas por lo regular suelen arreglarse en unos cuantos minutos.

¡No te pierdas ningún momento de La Granja VIP México! Ya sea a través de YouTube, Disney+, Azteca 7 o TikTok.