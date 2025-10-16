Sergio Mayer Mori mandó un mensaje a Natália Subtil, la mamá de su hija, en La Granja VIP: ¿qué le dijo?

El gimnasio de La Granja VIP se convirtió en un espacio de desahogo cuando Sergio Mayer Mori habló abiertamente sobre su relación pasada con Natália Subtil y cómo eso impactó su vida desde muy joven. Frente a sus compañeros granjeros, Sergio dejó ver una faceta poco conocida que generó conversación entre los seguidores del reality.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su relación con Natália Subtil?

Durante una plática entre pesas y aparatos, Sergio se sinceró sobre la tormenta mediática que vivió cuando apenas era menor de edad. Recordó el momento en que Natália, madre de su hija Mila, decidió hablar con una revista de espectáculos tras terminar su relación. La presión cayó sobre él por su apellido y al ser el varón en la relación, aunque asegura que siempre buscó actuar con responsabilidad.

Lo más llamativo fue que, en medio del tema, el actor expresó su preocupación por la reciente atención que el caso volvió a recibir en redes, al compararlo con otros casos mediáticos que reabrieron conversaciones sobre diferencias de edad y consentimiento para tener una relación. Pese a lo tenso del recuerdo, Sergio dejó claro que no desea que Natália enfrente consecuencias mediáticas o profesionales, porque reconoce el gran papel que ha tenido como madre.

¿Qué mensaje le mandó Sergio Mayer Mori a Natália Subtil desde La Granja VIP?

Entre palabras de gratitud, Sergio habló directo a la cámara para agradecerle a Natália por el esfuerzo y cariño que ha dedicado a Mila. Reconoció su labor como madre, el entorno estable que le ha brindado a su hija y la educación que ha recibido. También destacó que, aunque no conoce del todo a la pareja actual de Natália, le está agradecido por el trato que le da a Mila.

Con tono sincero, Sergio aseguró sentirse tranquilo al saber que su hija está creciendo feliz y protegida, y aprovechó el momento para reconocer públicamente a quienes cuidan de ella.