El dolor que Lis Vega destapó en La Granja VIP: ¡no pudo ser mamá por esta trágica razón!

Lis Vega protagonizó un íntimo momento en La Granja VIP mientras se maquillaba para la Asamblea de este miércoles y le contó a Lola Cortés el calvario que sufrió debido a su diagnóstico de endometriosis, un padecimiento que le impidió convertirse en mamá a pesar de que lo intentó durante varios años.

¿Qué dijo Lis Vega de su endometriosis en La Granja VIP?

En cierta parte de su charla con Lola Cortés, Lis Vega reconoció que uno de sus principales sueños que se quedó sin cumplir fue el de convertirse en mamá, esto debido a que fue diagnosticada con endometriosis.

“Me dio endometriosis, lo sufrí, lo sufrí y lo sufrí hasta que lo acepté y lo solté (…) luego llegó mi sobrina”, explicó Lis Vega al tiempo que reconoció que su proceso de sanación fue muy largo y doloroso hasta que por fin dejó el tratamiento.

A decir de la vedette, su desempeño en Exatlón México se vio afectado por un fuerte medicamento que estaba tomando para intentar embarazarse y que le ocasionaba síntomas como depresión y sudoraciones.

“Me la pasaba triste, deprimida, con sudoraciones y dejé de tomar el tratamiento hormonal (...) dije ‘esto no es para mí', se me quitó la endometriosis sola y unos quistes que me detectaron”, explicó.

Al final, Lis Vega reconoció que gracias a la llegada de Victoria Sofía, su sobrina, pudo superar este trágico episodio por completo... ¡alguna vez pensó en la adopción, pero ahora esta posibilidad se esfumó con la llegada de la pequeña!

