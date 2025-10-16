Esto cuesta el Acta de Nacimiento en CDMX, Estado de México, Nuevo León y Jalisco: PRECIOS 2025

Se trata, posiblemente, de uno de los documentos más importantes que cualquier ciudadano mexicano tiene desde su nacimiento hasta su muerte. El Acta de Nacimiento es fundamental para distintos trámites al interior del país, por lo que aquí conocerás su costo en la CDMX, así como en el Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

Cabe mencionar que los precios están actualizados al año 2025, por lo que los mismos deberán respetarse considerando que en otros estados de la República los montos pueden ser más elevados o económicos. En ese sentido, ¿te has preguntado cuánto vale el Acta de Nacimiento en el estado en donde radicas?

¿Cuánto vale el Acta de Nacimiento en CDMX, Estado de México, Nuevo León y Jalisco?

En la CDMX, la capital del país, el costo del Acta de Nacimiento digital ronda los 94 pesos, mientras que en el Estado de México su precio es más accesible, pues es de solo 69 pesos. En Jalisco el valor asciende nuevamente hasta los 95 pesos, mientras que Nuevo León es el estado menos costoso de los cuatro al valer 68 pesos.

Debes saber que, desde agosto del 2025, todos los trámites relacionados con el Acta de Nacimiento se realizan en línea, esto como parte del proceso de modernización que está a cargo del Gobierno Federal y que tiene como objetivo reforzar la protección de datos personales. Para ingresar al mismo únicamente debes acceder al sitio oficial www.miregistrocivil.gob.mx .

Se trata, entonces, de facilitar el acceso a los documentos oficiales a través de la reducción de la burocracia. Ante ello, debes saber que el Acta de Nacimiento digital cuenta con la misma validez que la impresa, por lo que esta es aceptada en cualquier trámite laboral, social o educativo, por citar algunos ejemplos.

¿Cómo obtener el Acta de Nacimiento?

Si tu deseo es obtener un Acta de Nacimiento digital, es fundamental que tengas una cuenta en Llave MX. El siguiente paso es buscar la opción “Actas de Nacimiento” e ingresar tu CURP, así como tus datos de afiliación; posteriormente, deberás realizar el pago y obtener el archivo PDF, mismo que tendrás que imprimir en hoja blanca tamaño carta.