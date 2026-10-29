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FUERTES réplicas en “Echar Tierra” decisiones que se encargaron enterrar a uno de los Granjeros hoy, 29 de octubre en La Granja VIP

Decisiones que tendrán un fuerte efecto en la estrategia; así fueron algunas de las votaciones que se hicieron en “Echar Tierra” de La Granja VIP

En la Semana 8 de La Granja VIP, se realizo la dinámica de “Echar Tierra”, donde uno de los Granjeros fue bloqueado para jugar en el Juego de Salvación, situación que lo posiciona más en la Tabla de Nominados, revive algunas de las votaciones que se hicieron.

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