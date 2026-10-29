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Julio Camejo recibe una gran sorpresa por su cumpleaños en La Granja VIP; se le salen las lágrimas de EMOCIÓN

¡Un momento EMOTIVO para Julio Camejo! Granjero recibió un gran pastel de cumpleaños y la llegada inesperada de sus hijos a La Granja VIP; así fue el momento

¡No todo son discusiones! Julio Camejo recibe una gran sorpresa en La Granja VIP por su cumpleaños, observando varios videos de felicitaciones de sus compañeros junto a un pastel que fue llevado por “El Tío Pepe”. Sin embargo, no fue lo único, ya que el Granjero al ser Capataz compró una visita, recibiendo la llegada de sus hijos en el entrevistadero.

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