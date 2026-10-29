Kunno se le va directo a Pablo Montero por criticar los cuerpos de las mujeres en La Granja VIP en “Echar Tierra”
Kunno le recuerda a Pablo Montero que antes admiraba su forma de hablar y que ahora recibe críticas sobre el tema; hubo un fuerte encuentro en La Granja VIP
¡Los roces entre ellos no baja! Una vez más se vive un fuerte encontronazo cuando Kunno se encargó de nominar a Pablo Montero en la dinámica de “Echar Tierra”, criticándole que en varias ocasiones ha hablado mal de las mujeres, en especial cuando él se ha detallado por ser un “CABALLERO”. Así fue el pleito en La Granja VIP.