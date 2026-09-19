Bebeshita recibe una tierna sorpresa en La Granja VIP, pudo ver a su querida albondiguita

En la gala de Traición la Bebeshita recibió una sorpresa. Gracias al cariño que ha demostrado a los animales en la Granja, pudo tener un momento de comunicación con su mascota albóndiga, una cerdita negra que apareció en pantalla comiendo.

La influencer se conmovió y dijo que por su mascota ha podido lograr una conexión especial con los cerdos de La Granja VIP, aunque son muy rebeldes, “mi albóndiga es muy educada y estoy tratando de educar a los de la Granja”.

Fue Alan, hermano de la Bebeshita, quien facilitó la conexión y dijo que la mascota está feliz de ver a la influencer todos los días quien le pidió que pusiera a albondiguita a dieta, “porque le gusta mucho comer y engorda mucho”.

Finalmente la Granjera envió un tierno mensaje: “te amo, quisieras que estuvieras aquí, eres mi hija. Estoy con otras albondiguitas que me hacen recordarte mucho y hacen que te extrañe”.

¿Cómo llegó albóndiga a la vida de la Bebeshita?

La Bebeshita ha compartido que albóndiga llegó a su vida gracias a Brandon Castañeda, conocido como Brandon Wapayaso a quien conoció en el reality Enamorándonos y con quien comenzó una relación alrededor de 2018.

La mini pig fue un regalo que Brandon hizo a la influencer para celebrar su primer aniversario. Desde entonces, forma parte de su vida, duerme cerca de ella y le da cuidados especiales para mantenerla sana y bella.

En diversas ocasiones la Bebeshita ha asegurado que no relaciona a su "puerhija" con los recuerdos de su relación y sigue brindándole atención y cariño.