PASO A PASO: ¿Cómo votar por tu Granjero favorito en la segunda semana de La Granja VIP?

Votar para salvar a tu Granjero favorito de la próxima eliminación es muy sencillo y además lo puedes hacer de diferentes formas, así que recuerda dejar todos los votos posibles para sumar y ayudar a que alguno de los nominados siga en la competencia.

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¿Quiénes están nominados en la segunda semana de La Granja VIP?

Hoy viernes 18 de septiembre, se dio a conocer la tabla definitiva de nominados, la cual quedó de la siguiente forma: Carlos Trejo, Kevyn Contreras "Bicolor", Niurka Marcos, María Karunna y Mónica Escobedo, quienes están en gran riesgo de ser eliminados durante la Gala de Eliminación del domingo, así que cada uno de tus votos es sumamente importante para poder salvarlos.

Tutorial: Cómo votar en La Granja VIP paso a paso

Votar es demasiado sencillo, solo debes seguir al pie de la letra los siguientes 3 pasos:

Entra a lagranjavip.tv/vota o La Granja VIP dando click aquí Elige a tu Granjero favorito (puedes repartir los votos) Por último, envíalos.

Si quieres seguir dando más votos, puedes hacerlo desde la App de TV Azteca, la cual puedes descargar dando click aquí.

Da clic sobre el apartado que marca las votaciones de La Granja VIP Da tus votos a tu favorito o distribúyelos como tú quieras. Último paso, enviarlos.

¿Cómo puedes tener VOTOS EXTRA en La Granja VIP Segunda Temporada?

¡No te limites! Si quieres darle más votos a tus Granjeros favoritos lo puedes seguir haciendo de una forma muy sencilla. Después de haber repartido tus primeros votos, enseguida podrás registrarte con tu correo electrónico y desbloquear más votos.

Pero eso no es todo, después de haber dado 10 votos extra, puedes obtener más, ya que te saldrá una opción para ver un video, el cual te desbloquea 10 votos más, así que ya no tienes excusas para seguir votando.

