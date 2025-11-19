ÚLTIMA HORA: ¿Quién perdió El Duelo y es el SEGUNDO NOMINADO de la semana 6 en La Granja VIP?

Después de una intensísima competencia que nos mantuvo al filo del asiento, estamos a la expectativa sobre quién es el segundo nominado de la semana 6 en La Granja VIP. Tras una confusión con El Duelo, todavía no se define quién perdió la competencia.

El Patrón es el segundo nominado de La Granja VIP, en la sexta semana

Luego de un día de votaciones, el público decidió que sería Kike Mayagoitia el peón que competiría en El Duelo de este martes 18 de noviembre. Fabiola Campomanes, La Capataz, tuvo la decisión de qué granjero se enfrentaría a Kike, y eligió a El Patrón.

Esta fue la primera vez que el público pudo participar en la decisión de quién podría quedar nominado; específicamente, las votaciones estuvieron disponibles en referencia a los peones. El resto de la decisión correspondió a La Capataz, como siempre.

Ambos se enfrentaron en un complejo circuito que estaba compuesto por 4 estaciones que desafiaban su destreza, equilibrio y fuerza. La competencia estuvo muy cerrada y se volvió muy intensa hacia el final, en que Kike fue amonestado en un par de ocasiones por haber roto las reglas. Aparentemente, aun con los segundos de infracción, le ganó a Alberto del Río en el reto.

De esta manera, El Patrón ingresó automáticamente a la lista de nominados. Todavía tiene oportunidad de salir el jueves, si gana La Salvación, o el viernes, si la persona que haya ganado ese beneficio decide salvarlo.

Quiénes son los nominados de la semana 6 en La Granja VIP

La primera persona en ser nominada esta semana fue Kim Shantal, quien fue mencionada en El Legado de Manola Díez.

Mañana miércoles, después de La Asamblea, conoceremos los dos siguientes nombres en la lista y se abrirán las votaciones oficialmente.