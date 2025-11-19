La travesura de La Bea y Sergio Mayer Mori que golpeó al presupuesto de La Granja VIP: ¡esto pasó!

¡Por una mordidita de pizza el presupuesto de La Granja VIP bajó otra vez! La Bea y Sergio Mayer Mori quisieron pasarse de listos y desobedecieron una de las reglas de la producción, por lo que el castigo no tardó en llegar: conoce el veredicto de Adal Ramones que agrió la Gala de este martes.

¿Cuál fue el castigo por la pizza que La Bea y Sergio Mayer Mori compartieron en La Granja VIP?

La producción de La Granja VIP fue muy clara la noche del lunes cuando organizó un Fashion Show con todo y cena de pizzas para los ganadores: nadie podía compartir su ración con un miembro del equipo rival; sin embargo, Sergio Mayer Mori se las arregló para regalarle una mordida a La Bea con una táctica que intentó ser graciosa.

El momento en el que Mori fingió un estornudo para compartir pizza con La Bea fue captado por las cámaras 24/7 y, claro, el castigo no tardó en llegar: ¡Adal Ramones fue el encargado de comunicar que, por culpa de los 2 granjeros, habría otro recorte en el presupuesto!

"Lo primero que dije fue que no podían compartir con ninguno de los del otro equipo la comida o la bebida, pero no acataron lo que dijo un servidor y hay consecuencias (…) Sergio, rompiste la regla junto con Bea, entonces ustedes 2 ocasionaron que toda La Granja tenga una sanción, vamos a restarles el 5% de los alimentos que quedan en la despensa", anunció Adal.

Tanto La Bea como Sergio Mayer Mori -quien por cierto perdió su guitarra por desobedecer las reglas- aceptaron su responsabilidad y ofrecieron disculpas a sus compañeros; sin embargo, esto no impidió que Adal Ramones les lanzara más advertencias.

"Cada día que alguien no acate una regla habrá peores y peores consecuencias, ya no volveremos a taparnos los ojos con una venda, hoy fue muy leve", expresó el conductor de La Granja VIP.

Fabiola Campomanes tranquilizó a los granjeros y les aseguró que había descartado los alimentos que casi nadie utilizaba, pero aún así la incomodidad permaneció en el aire, sobre todo porque Alfredo Adame tuvo algunas actitudes que no le gustaron a nadie ... ¡hay mucho chisme y tensiones en La Granja VIP!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: