¡Una vaca se hizo popó EN EL BRAZO de Sergio Mori! Mira el momento exacto de la “tragedia”
Mientras hacía la ordeña como parte de sus labores de peón, una de las vacas tuvo un “accidente” justo cuando Sergio Mayer Mori intentaba sujetarle las patas.
La vida de campo no es glamorosa, y esta mañana Sergio Mayer Mori recibió un pequeño recordatorio de eso. Mientras intentaba hacer la ordeña diaria, una vaca defecó justo en el momento en que se acercó a sujetarle las patas. "¡Qué cab$%&a me saliste!”, le dijo el peón al animalito.
