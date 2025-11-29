¡Volvió la luz a La Granja VIP! Las celebridades ya pueden volver a usar aparatos que requieran electricidad

Esta semana fue muy difícil para los granjeros, pues además de todas las peleas y discusiones que ocurrieron en el reality show, se vieron en la necesidad de prescindir de aparatos que usaran energía eléctrica para llevar a cabo sus actividades; sin embargo, el reto llegó a su fin, pues desde este día la electricidad vuelve a formar parte de sus rutinas.

Lis se entera de la sorpresa

Como ha sido usual a lo largo de las primeras siete semanas del reality show, Lis Vega fue la primera granjera en levantarse este día, la cual tuvo la iniciativa de comenzar con el encendido del anafre para la preparación del desayuno, pero luego de que salió con un poco de agua para calentar se sorprendió de la ausencia del fogón.

La cubana consideró que era indicio de que podían volver a usar aparatos que requirieran energía eléctrica para funcionar, por lo que regresó a la cocina y comenzó a quitar las cintas amarillas que estaban sobre la parrilla y el horno de microondas.

Luego de que Lis citara que ayer se dijo durante la ceremonia de la doble traición que habían "sobrevivido" al desafío impuesto por Adal Ramones, la producción le confirmó a Vega que, efectivamente, la electricidad había vuelto a La Granja VIP y que le avisara a sus compañeros; sin embargo, la granjera dejó ver que no estaba segura de querer hacerlo, pues buscaba dejarlos dormir un rato más.

Eventualmente, Lis le comentó a Fabiola Campomanes y al Capataz en turno, César Doroteo, las buenas noticias.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al séptimo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, Lis Vega, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, no olvides votar por tu favorito.

