Las celebridades recuerdan las enseñanzas de Kike Mayagoitia al no poder usar electricidad en La Granja VIP

La eliminación de Kike Mayagoitia el domingo pasado sigue generando muestras de tristeza al interior de La Granja VIP y la encomienda para que las celebridades eviten el uso de aparatos que requieran energía eléctrica provocó que varias de sus compañeras recordaran con nostalgia las sabias recomendaciones del querido conductor de 'Venga la Alegría'.

Debido a que Lis Vega fue la primera en levantarse temprano este día y que tuvo la iniciativa de comenzar con la preparación del desayuno, buscó la manera de encender el anafre al exterior de las instalaciones para calentar algunos alimentos, lográndolo con éxito sin la necesidad de la ayuda de otro granjero que pudiera tener más conocimiento en la materia.

Luego de que se unieran Kim Shantal y La Bea para colaborar con el desayuno, la comediante les compartió algunos tips, aspecto que propició que la peona de esta semana se dijera orgullosa del hecho de que su amiga se "graduó" ayer y ya es "experta" en fogatas, a lo que la ex Capataz aprovechó para agradecer que es debido a las enseñanzas de Kike.

Lis Vega también compartió que las recomendaciones del sexto eliminado del reality show fueron clave para que pudiera encender el anafre esta mañana y afirmó que Sergio Mayer Mori le había dado previamente las "segundas instrucciones".

No cabe ni la menor duda que Kike dejó un vacío al interior de La Granja VIP, pero sigue presente por su sabiduría y enseñanzas.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

